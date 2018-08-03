Суд у справі вбивства Вороненкова перенесли: обвинуваченому оберуть безплатного адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокурор у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова подав клопотання про призначення безплатного захисника обвинуваченому у справі Ярославу Тарасенку через відсутність адвоката Довбуша, який зараз перебуває у відпустці, засідання перенесли на 6 серпня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"На адресу суду надійшло клопотання від адвоката Довбуша, захисника Тарасенка, з проханням про перенесення засідання у зв’язку з тим, що він наразі перебуває у щорічній відпустці. Участь захисника є обов’язковою, тому пропоную залучити до участі у процесі захисника зі вторинної правової допомоги", - повідомив прокурор Анатолій Вельков.
У зв’язку з невідкладністю розгляду судового процесу суд задовольнив пропозицію прокурора Велькова про призначення безплатного захисника.
"Суд прийшов до висновку про призначення захисника з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги", - повідомив суддя Віталій Циктіч.
Також суд постановив проконтролювати явку призначеного захисника з регіонального центру надання безплатної вторинної допомоги на наступне судове засідання, яке відбудеться 6 серпня о 12 годині.
Також на засідання не з'явилася сторона потерпілих, які передали клопотання про проведення засідання без них.
Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.
13 червня 2018 року Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.
У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.
У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Їх дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України. Усі учасники злочинної групи залежно від відведеної ролі здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Тарасенку Ярославу Миколайовичу — за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Лосю Олександру Сергійовичу — за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.
Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенко та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.
За даними ГПУ, вбивство екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.