Суд по делу теракта возле Рады в 2015 году отложено на август

"Суд постановил: отложить рассмотрение дела на ранее определенную дату - 2 августа, четверг, до двух часов", - сказал судья Василий Бородий.



Стоит отметить, что судебное заседание перенесено в связи с неявкой нескольких обвиняемых и защитников по уважительным причинам.



Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охраняли правоохранители.



По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся 16 активистов ВО "Свобода".