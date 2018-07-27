Суд по делу теракта возле Рады в 2015 году отложено на август
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Подольский районный суд перенес судебное заседание по обвинению активистов ВО "Свобода" в совершении теракта у здания Верховной Рады 30 августа 2015 года, в результате чего погибли 4 бойца Национальной гвардии, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: отложить рассмотрение дела на ранее определенную дату - 2 августа, четверг, до двух часов", - сказал судья Василий Бородий.
Стоит отметить, что судебное заседание перенесено в связи с неявкой нескольких обвиняемых и защитников по уважительным причинам.
Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охраняли правоохранители.
По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся 16 активистов ВО "Свобода".