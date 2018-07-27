Суд у справі теракту біля Ради у 2015 році відкладено на серпень

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Подільський районний суд переніс судове засідання за обвинуваченням активістів ВО "Свобода" у скоєнні теракту біля будівлі Верховної Ради 30 серпня 2015 року, у результаті чого загинуло 4 бійці Національної гвардії, передає кореспондент УНН.

"Суд ухвалив: відкласти розгляд справи на раніше визначену дату – 2 серпня, четвер, до другої години", - сказав суддя Василь Бородій.

Варто зазначити, що судове засідання перенесено у зв'язку з неявкою кількох обвинувачених та захисників з поважних причин.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців.

За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату. У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. На лаві підсудних за обвинуваченням у скоєнні цього злочину перебувають 16 активістів ВО “Свобода”.

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