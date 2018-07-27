Суд у справі теракту біля Ради у 2015 році відкладено на серпень

"Суд ухвалив: відкласти розгляд справи на раніше визначену дату – 2 серпня, четвер, до другої години", - сказав суддя Василь Бородій.



Варто зазначити, що судове засідання перенесено у зв'язку з неявкою кількох обвинувачених та захисників з поважних причин.



Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців.



За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату. У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. На лаві підсудних за обвинуваченням у скоєнні цього злочину перебувають 16 активістів ВО “Свобода”.