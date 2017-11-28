Суд по делу Сытника перенесли на 6 декабря

"Суд перенес рассмотрение дела на 6 декабря на 10:00 в связи с заявлением Cытника о переносе рассмотрения", - сообщили в суде.

Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.

Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Сытник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".