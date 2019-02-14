Суд по делу Савченко-Рубана удовлетворил заявление судьи о самоотводе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Черниговский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление судьи Светланы Меженниковои, которая заявила самоотвод в связи с тем, что она не имеет допуска к просмотру документов с государственной тайной. Такое решение огласил председательствующий судья Дмитрий Криворученко, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил, заявление судьи Черниговского районного суда Черниговской области Светланы Меженниковой о персональном отведе в уголовном производстве по обвинению Рубана и Савченко в совершении правонарушений - удовлетворить и передать производство в канцелярию Черниговского районного суда Черниговской области для определения другого судьи", - сказал судья.

Председательствующий судья подчеркнул, что решение обжалованию не подлежит.

В частности он отметил, что судье Меженниковой не предоставлялось разрешение на досутп к государственным тайнам. Она, соответственно, лишена возможности участвовать в исследовании доказательств, содержащих государственную тайну. А ее самоотвод по делу будет только способствовать избежанию сомнений объективности и беспристрастности судьи.

Также судья отметил, что заседание начнется сегодня после перераспределения канцелярией.

Ранее УНН сообщал, прокурор заявлял, что дело Савченко и Рубана может рассматривать суд присяжных.

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