Суд по делу Савченко-Рубана удовлетворил заявление судьи о самоотводе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Черниговский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление судьи Светланы Меженниковои, которая заявила самоотвод в связи с тем, что она не имеет допуска к просмотру документов с государственной тайной. Такое решение огласил председательствующий судья Дмитрий Криворученко, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил, заявление судьи Черниговского районного суда Черниговской области Светланы Меженниковой о персональном отведе в уголовном производстве по обвинению Рубана и Савченко в совершении правонарушений - удовлетворить и передать производство в канцелярию Черниговского районного суда Черниговской области для определения другого судьи", - сказал судья.
Председательствующий судья подчеркнул, что решение обжалованию не подлежит.
В частности он отметил, что судье Меженниковой не предоставлялось разрешение на досутп к государственным тайнам. Она, соответственно, лишена возможности участвовать в исследовании доказательств, содержащих государственную тайну. А ее самоотвод по делу будет только способствовать избежанию сомнений объективности и беспристрастности судьи.
Также судья отметил, что заседание начнется сегодня после перераспределения канцелярией.
Ранее УНН сообщал, прокурор заявлял, что дело Савченко и Рубана может рассматривать суд присяжных.