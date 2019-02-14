Суд у справі Савченко-Рубана задовольнив заяву судді про самовідвід
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чернігівський районний суд Чернігівської області задовольнив заяву судді Світлани Меженнікової, яка заявила самовідвід у зв’язку з тим, що не має допуску до перегляду документів із державною таємницею. Таке рішення оголосив головуючий суддя Дмитро Криворученко, передає кореспондент УНН.
"Суд постановив, заяву судді Чернігівського районного суду Чернігівської області Світлани Меженнікової про персональний відвів у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рубана та Савченко у вчиненні правопорушень – задовольнити та передати провадження до канцелярії Чернігівського районного суду Чернігівської області для визначення іншого судді", - сказав суддя.
Головуючий суддя наголосив, що рішення оскарженню не підлягає.
Зокрема він зазначив, що судді Меженніковій не надавався дозвіл на досутп до державних таємниць. Вона, відповідно, позбавлена можливості брати участь у дослідженні доказів, які містять державну таємницю. А її самовідвід у справі лише сприятиме уникненню сумнівів об’єктивності та неупередженості судді.
Також суддя зазначив, що засідання розпочнеться сьогодні після перерозподілу канцелярією.
Раніше УНН повідомляв, прокурор заявляв, що справу Савченко і Рубана може розглядати суд присяжних.