Суд у справі Савченко-Рубана задовольнив заяву судді про самовідвід

"Суд постановив, заяву судді Чернігівського районного суду Чернігівської області Світлани Меженнікової про персональний відвів у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рубана та Савченко у вчиненні правопорушень – задовольнити та передати провадження до канцелярії Чернігівського районного суду Чернігівської області для визначення іншого судді", - сказав суддя.

Головуючий суддя наголосив, що рішення оскарженню не підлягає.

Зокрема він зазначив, що судді Меженніковій не надавався дозвіл на досутп до державних таємниць. Вона, відповідно, позбавлена можливості брати участь у дослідженні доказів, які містять державну таємницю. А її самовідвід у справі лише сприятиме уникненню сумнівів об’єктивності та неупередженості судді.

Також суддя зазначив, що засідання розпочнеться сьогодні після перерозподілу канцелярією.

Раніше УНН повідомляв, прокурор заявляв, що справу Савченко і Рубана може розглядати суд присяжних.