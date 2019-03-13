Суд по делу Савченко-Рубана удовлетворил отвод судей

"Согласно заявлению защитников, было удовлетворено и отведено коллегию судей Агафонова, Курова и Педенко в уголовном производстве 22018. Полный текст постановления будет объявлен 15 марта в 16:00.



Теперь дело будет передаваться на автоматическое распределение судей и избран новый состав суда, отметила собеседница.



"15-го будет обоснование и, вероятно, это число мы сделаем автораспределение", - добавила она.



Как сообщал УНН, 13 марта Соломенский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта.



Добавим, как отметили ранее в ГПУ, Савченко и Рубан подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины.



При перевозке 8 марта 2018 второй "партии" оружия с временно оккупированной части территории Донецкой области руководителя ОО "Офицерский корпус" был задержан, а впоследствии задержан и нардепа.



В августе 2018 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Савченко и Рубана в совершении террористического акта в центре Киева завершено. По его словам, в ходе следствия добыто все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке теракта в столице.