Суд у справі Савченко-Рубана задовольнив відвід суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва задовольнив заяву адвокатів про відвід суддів у справі стосовно народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Про це УНН повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.
"Згідно заяви захисників, було задоволено і відведено колегію суддів Агафонова, Курова та Педенко у кримінальному провадженні 22018. Повний текст ухвали буде оголошено 15 березня о 16:00.
Тепер справа буде передаватись на автоматичний розподіл суддів і обрано новий склад суду, зазначила співрозмовниця.
"15-го буде обґрунтування і, ймовірно, цього числа ми зробимо авторозподіл", - додала вона.
Як повідомляв УНН, 13 березня Солом'янський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі стосовно народного депутата Надії Савченко і екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту.
Додамо, як зазначили раніше у ГПУ, Савченко і Рубан підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Під час перевезення 8 березня 2018 року другої "партії" зброї з тимчасово окупованої частини території Донецької області керівника ГО "Офіцерський корпус" було затримано, а згодом затримано і нардепа.
У серпні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко і Рубана у вчиненні терористичного акту у центрі Києва завершено. З його слів, під час слідства здобуто всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку теракту у столиці.