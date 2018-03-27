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Суд по делу Рубана допросил свидетеля на закрытом заседании

Суд по делу Рубана допросил свидетеля на закрытом заседании

Киев  •  УНН

 • 11411 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Печерский районный суд Киева допросил свидетеля на закрытом судебном заседании во время досудебного следствия по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Эту информацию УНН подтвердил его адвокат Виталий Погосян.

"Да, он (свидетель - ред.) был допрошен. 15 числа в закрытом судебном заседании. Кто - не скажу, потому что он, так сказать, "залегендированый", - сказал Погосян.

Стоит отметить, что накануне допроса свидетеля - 14 марта, как указано в постановлении Печерского райсуда в Едином государственном судебном реестре, следователь СБУ обратился за разрешением на допрос этого свидетеля.

"Ходатайство старшего следователя по особо важным делам второго отдела первого управления предварительного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Побережняка, о допросе свидетеля во время досудебного расследования в судебном заседании - удовлетворить", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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