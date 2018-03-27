Суд у справі Рубана допитав свідка на закритому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Печерський районний суд Києва допитав свідка на закритому судовому засіданні під час досудового слідства у справі керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Цю інформацію УНН підтвердив його адвокат Віталій Погосян.
“Так, він (свідок - ред.) був допитаний. 15 числа у закритому судовому засіданні. Кого — не скажу, бо він, так би мовити, “залегендований”, — сказав Погосян.
Варто зазначити, що напередодні допиту свідка — 14 березня, як зазначено в ухвалі Печерського райсуду у Єдиному державному судовому реєстрі, слідчий СБУ звернувся за дозволом на допит цього свідка.
“Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Побережняка, про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні — задовольнити”, — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.