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Суд у справі Рубана допитав свідка на закритому засіданні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Печерський районний суд Києва допитав свідка на закритому судовому засіданні під час досудового слідства у справі керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Цю інформацію УНН підтвердив його адвокат Віталій Погосян.

“Так, він (свідок - ред.) був допитаний. 15 числа у закритому судовому засіданні. Кого — не скажу, бо він, так би мовити, “залегендований”, — сказав Погосян.

Варто зазначити, що напередодні допиту свідка — 14 березня, як зазначено в ухвалі Печерського райсуду у Єдиному державному судовому реєстрі, слідчий СБУ звернувся за дозволом на допит цього свідка.

“Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Побережняка, про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні — задовольнити”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.

Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.

За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.

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