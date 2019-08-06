Суд по делу об "отдыхе" Сытника будет проходить в режиме видеоконференции — Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Судебное заседание по рассмотрению дела об "отдыхе" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 - январе 2019 годов будет проходить сегодня в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Сарненском суде Ровенской области в 10:00 должно состояться судебное заседание по рассмотрению дела об отдыхе директора НАБУ Артема Сытника в одном из охотничьих угодий. Именно по этому факту руководителю антикоррупционного органа были вручены протокол о коррупции представителем Национальной полиции на трассе под Полтавой. По ходатайству адвоката дело будут слушать в режиме видеоконференции", - написала Сарган.
По ее словам, директор НАБУ должно присутствовать в Соломенском райсуде Киева (ул. М. Кривоноса, 25) для обеспечения участия в деле.
"Участие А.Ситника обязательно", - добавила она.
Напомним, Дело о незадекларированном элитном отдыхе директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля этого года.
Ранее УНН сообщал, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье.