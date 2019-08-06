Суд у справі про "відпочинок" Ситника проходитиме у режимі відеоконференції – Сарган

"Сьогодні у Сарненському суді Рівненщини о 10:00 має відбутися судове засідання по розгляду справи про відпочинок директора НАБУ Артема Ситника в одному з мисливських угідь. Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію представником Національної поліції на трасі під Полтавою. За клопотанням адвоката справу слухатимуть в режимі відеоконференції", - написала Сарган.

За її словами, директор НАБУ має бути присутнім у Солом’янському райсуді Києва (вул. М.Кривоноса, 25) для забезпечення участі у справі.

"Участь А.Ситника обов’язкова", - додала вона.

Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.

Раніше УНН повідомляв, що Ситник "забув" вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді.