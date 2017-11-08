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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 1219 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39015 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60559 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71974 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60285 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98268 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100701 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд по делу о расстреле Майдана ускорил рассмотрение материалов

Суд по делу о расстреле Майдана ускорил рассмотрение материалов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько ускорила рассмотрение материалов ходатайства прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудовое следствие по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.

Защита В.Януковича подала письменное замечание на противоправные действия судьи в части отказа ней рассматривать на заседании семь дел, которые были назначены к рассмотрению. По мнению адвокатов, тем самым судья "отдала предпочтение в пользу одного дела, чем лишила других граждан в доступе к правосудию"

На такое замечание С.Шапутько отреагировала изменением процедуры рассмотрения доказательств в материалах дела.

"Замечания принимается, но суд меняет порядок изучения. Учитывая озвученное, для предоставления всем доступа к правосудию, суд ускоряет рассмотрение дела - сначала исследуются все материалы производства, после чего вам (адвокатам ред.) будет предоставлена ​​возможность сделать общие замечания", - сказала судья.

Как сообщал УНН, прокурор надеется, что до конца месяца суд позволит заочное следствие по Януковича.

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