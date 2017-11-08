Суд по делу о расстреле Майдана ускорил рассмотрение материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько ускорила рассмотрение материалов ходатайства прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудовое следствие по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.
Защита В.Януковича подала письменное замечание на противоправные действия судьи в части отказа ней рассматривать на заседании семь дел, которые были назначены к рассмотрению. По мнению адвокатов, тем самым судья "отдала предпочтение в пользу одного дела, чем лишила других граждан в доступе к правосудию"
На такое замечание С.Шапутько отреагировала изменением процедуры рассмотрения доказательств в материалах дела.
"Замечания принимается, но суд меняет порядок изучения. Учитывая озвученное, для предоставления всем доступа к правосудию, суд ускоряет рассмотрение дела - сначала исследуются все материалы производства, после чего вам (адвокатам ред.) будет предоставлена возможность сделать общие замечания", - сказала судья.
Как сообщал УНН, прокурор надеется, что до конца месяца суд позволит заочное следствие по Януковича.