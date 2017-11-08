Суд у справі про розстріл Майдану пришвидшив розгляд матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько пришвидшила розгляд матеріалів клопотання прокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНН.
Захист В.Януковича подав письмове зауваження на протиправні дії судді в частині відмови нею розглядати на сьогоднішньому засіданні сім справ, які були призначені до розгляду. На думку адвокатів, тим самим суддя "віддала перевагу на користь однієї справи, чим позбавила інших громадян в доступі до правосуддя"
На таке зауваження С.Шапутько відреагувала зміною процедури розгляду доказів у матеріалах справи.
"Зауваження приймається, але суд змінює порядок дослідженння. Враховуючи озвучене, для надання всім доступу до правосуддя, суд пришвидшує розгляд справи - спочатку досліджуються всі матеріали провадження, після чого вам (адвокатам -ред.) буде надана можливість зробити загальні зауваження", - сказала суддя.
Як повідомляв УНН, прокурор сподівається, що до кінця місяця суд дозволить заочне слідство щодо Януковича.