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Суд у справі про розстріл Майдану пришвидшив розгляд матеріалів

Суд у справі про розстріл Майдану пришвидшив розгляд матеріалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько пришвидшила розгляд матеріалів клопотання прокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНН.

Захист В.Януковича подав письмове зауваження на протиправні дії судді в частині відмови нею розглядати на сьогоднішньому засіданні сім справ, які були призначені до розгляду. На думку адвокатів, тим самим суддя "віддала перевагу на користь однієї справи, чим позбавила інших громадян в доступі до правосуддя"

На таке зауваження С.Шапутько відреагувала зміною процедури розгляду доказів у матеріалах справи.

"Зауваження приймається, але суд змінює порядок дослідженння. Враховуючи озвучене, для надання всім доступу до правосуддя, суд пришвидшує розгляд справи - спочатку досліджуються всі матеріали провадження, після чого вам (адвокатам -ред.) буде надана можливість зробити загальні зауваження", - сказала суддя.

Як повідомляв УНН, прокурор сподівається, що до кінця місяця суд дозволить заочне слідство щодо Януковича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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