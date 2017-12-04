Суд по делу о госизмене Януковича исследовал интервью Путина в фильме "Крым. Путь на Родину"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Коллегия судей Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на сегодняшнем судебном заседании исследовала фрагменты интервью президента РФ Владимира Путина в фильме "Крым. Путь на Родину", о причастности России к оккупации Крыма, передает корреспондент УНН.
В частности, были исследованы рассказы Путина в фильме "Крым. Путь на Родину" о причинах принятия решения о проведении незаконного референдума по отьединению АРК от Украины, о путях эвакуации Януковича на территорию России.
Напомним, 4 декабря суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявляет, что видеозаписи по захвату представителями ВС РФ Крыму в 2014 году, которые содержатся в качестве доказательств в материалах дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, требуют установки авторства, или же признание их "неочевидными".
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.