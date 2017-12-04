Суд у справі про держзраду Януковича дослідив інтерв'ю Путіна у фільмі "Крым. Путь на Родину"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Колегія суддів Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на сьогоднішньому судовому засіданні дослідила фрагменти інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна у фільмі "Крым. Путь на Родину", про причетність Росії до окупації Криму, передає кореспондент УНН.
Зокрема, було досліджено розповіді Путіна у фільмі "Крым. Путь на Родину" про причини прийняття рішення про проведення незаконного референдуму по від єднанню АРК від України, про шляхи евакуації Януковича на територію Росії.
Нагадаємо, 4 грудня суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Ігор Ляшенко заявляє, що відеозаписи щодо захоплення представниками ЗС РФ Криму у 2014 році, які містяться як докази у матеріалах справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, потребують встановлення авторства, або ж визнання їх "неочевидними".
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.