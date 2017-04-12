Суд по делу А.Ефремова продолжился в Луганской области

"Судебное заседание объявляется продолженным. Суд продолжает рассмотрение уголовного производства в отношении Ефремова Александра Сергеевича", - сказал судья.

В связи с тем, что 28 апреля 2017 года истекает срок действия предыдущего решения, сторона обвинения подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ГПУ обвиняет А.Ефремова в совершении ряда преступлений, а именно совершение государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом , которая является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст.110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украина), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской ( ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

Ранее суд перенес слушания по делу А.Ефремова на 12 апреля.



