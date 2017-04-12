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Суд у справі О.Єфремова продовжився на Луганщині

Суд у справі О.Єфремова продовжився на Луганщині

Київ • УНН

 • 11671 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд справи екс-керівника фракції “Партії регіонів” Олександра Єфремова, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання оголошується продовженим. Суд продовжує розгляд кримінального провадження щодо Єфремова Олександра Сергійовича", - сказав суддя.

У зв’язку з тим, що 28 квітня 2017 року спливає термін дії попередньої ухвали, сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ГПУ обвинувачує О.Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).

Раніше суд переніс слухання у справі О.Єфремова на 12 квітня.

Українські Національні Новини

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