Суд по делу Насирова объявил перерыв до 19 января
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 19 января в деле по обвинению отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв до 19 января", - отметила председательствующая судья Лидия Шебуняева.
При этом, она объяснила, что перерыв объявляется в связи с занятостью судей в других делах.
Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании судьи объявили 30 листов с 774, состоящих в обвинительном акте.
Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сторона обвинения считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма" Хас ", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".