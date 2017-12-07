Суд у справі Насірова оголосив перерву до 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 19 січня у справі за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, передає кореспондент УНН.
"У судовому засіданні оголошується перерва до 19 січня", - зазначила головуюча суддя Лідія Шебуняєва.
При цьому, вона пояснила, що перерва оголошується в зв'язку із зайнятістю суддів в інших справах.
Варто зазначити, що на сьогоднішньому засідання судді оголосили 30 аркушів із 774, які складаються в обвинувальному акті.
Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона обвинувачення вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.