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Суд у справі Насірова оголосив перерву до 19 січня

Суд у справі Насірова оголосив перерву до 19 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 19 січня у справі за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, передає кореспондент УНН.

"У судовому засіданні оголошується перерва до 19 січня", - зазначила головуюча суддя Лідія Шебуняєва.

При цьому, вона пояснила, що перерва оголошується в зв'язку із зайнятістю суддів в інших справах.

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засідання судді оголосили 30 аркушів із 774, які складаються в обвинувальному акті.

Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.

Українські Національні Новини

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