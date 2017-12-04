Суд по делу Майдана завершил исследование доказательств стороны обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева завершил исследование 92 томов доказательств, собранных стороной обвинения в обосновании ходатайства на предоставление разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщили УНН в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.
"Суд сегодня завершил исследование всех 92 томов собранных стороной обвинения доказательств. Следующее судебное заседание состоится 8 декабря в 9.30. На нем планируется заслушать возражения стороны защиты Януковича", - отметили в адвокатской компании.
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Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.