Суд по делу Майдана завершил исследование доказательств стороны обвинения

"Суд сегодня завершил исследование всех 92 томов собранных стороной обвинения доказательств. Следующее судебное заседание состоится 8 декабря в 9.30. На нем планируется заслушать возражения стороны защиты Януковича", - отметили в адвокатской компании.

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Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.