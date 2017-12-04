Суд у справі Майдану завершив дослідження доказів сторони обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва завершив дослідження 92 томів доказів, зібраних стороною обвинувачення в обґрунтуванні клопотання на надання дозволу проведення спеціального (заочного) досудового слідства за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами на Майдані у лютому 2014 року.
Про це УНН повідомили в адвокатській конторі, яка здійснює захист Януковича.
“Суд сьогодні завершив дослідження всіх 92 томів зібраних стороною обвинувачення доказів. Наступне судове засідання відбудеться 8 грудня о 9.30. На ньому планується заслухати заперечення сторони захисту Януковича”, — зазначили в адвокатській компанії.
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Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.