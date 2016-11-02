Суд по делу М.Джемилева против ФСБ РФ состоится 14 декабря

"Суд с ФСБ о запрете на въезд в Россию Мустафе Джемилеву 14 декабря", - написал М.Фейгин, добавив копию уведомления.

Отметим, М.Джемилеву предъявили запрет на въезд на аннексированный Россией полуостров в мае 2014 года.

Как сообщал УНН, обнародовали подтверждение, что въезд М.Джемилеву в Крым запретила ФСБ.

Напомним, 15 апреля в Москве состоялось заседание по жалобе лидера крымских татар Мустафы Джемилева о запрете его въезда в оккупированный Крым. По его словам, дело передали в Мосгорсуд из-за государственной тайны.

Так, 20 мая Московский городской суд в России признал законным запрет лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву посещать Крым.

Адвокат намерен обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде РФ.