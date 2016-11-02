Суд у справі М.Джемілєва проти ФСБ РФ відбудеться 14 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховний суд Російської Федерації проведе засідання за скаргою лідера кримських татар Мустафи Джемілєва проти ФСБ РФ щодо заборони в'їзду в Росію та окупований Крим. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Суд з ФСБ щодо заборони на в’їзд в Росію Мустафі Джемілєву 14 грудня”, — написав М.Фейгін, додавши копію відповідного повідомлення.
Зазначимо, М.Джемілєву пред’явили заборону на в’їзд на анексований Росією півострів у травні 2014 року.
Як передавав УНН, оприлюднено підтвердження, що в’їзд М.Джемілєву до Криму заборонила ФСБ.
Нагадаємо, 15 квітня у Москві відбулося засідання за скаргою лідера кримських татар Мустафи Джемілєва щодо заборони його в’їзду в окупований Крим. З його слів, справу передали до Мосміськсуду через держтаємницю.
Так, 20 травня Московський міський суд в Росії визнав законною заборону лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву відвідувати Крим.
Адвокат має намір оскаржити рішення Мосміськсуду у Верховному суді РФ.