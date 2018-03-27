Суд по делу экс-беркутовцев продолжил допрос свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжает допрос свидетелей по делу по обвинению пятерых экс- "беркутовцев" в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцамм инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.