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Суд у справі екс-беркутівців продовжив допит свідків

Суд у справі екс-беркутівців продовжив допит свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжує допит свідків у справі за обвинуваченням п’ятьох екс-“беркутівців” у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошується продовженим”, — сказав головуючий суддя Сергій Дячук.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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