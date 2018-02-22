Суд по делу госизмены Януковича отказался повторно допрашивать Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты во второй раз допросить по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы заявляем ходатайство о повторном допросе свидетеля Петра Алексеевича Порошенко. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, свидетель может быть допрошен повторно... Стороне защиты не была предоставлена возможность в разумные временные рамки допросить этого свидетеля. Просим суд допросить свидетеля Порошенко Петра Алексеевича повторно... У нас есть много вопросов и многим их интересно услышать", - отметили адвокаты.
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При этом прокуроры заявили, что ходатайство стороны защиты не обосновано. "У стороны защиты были все возможности вчера задать вопрос, но сторона защиты этим не воспользовалась. Просим отказать в удовлетворении ходатайства", - отметили прокуроры.
Суд, посовещавшись на месте, постановил "в удовлетворении ходатайства стороны защиты в повторном допросе отказать. Вчера стороне защиты была предоставлена возможность допросить свидетеля, но защита этим почему-то не воспользовалась".
Напомним, накануне защита В.Януковича заявила, что им не дали провести полноценный допрос П.Порошенко.