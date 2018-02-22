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Суд у справі держзради Януковича відмовився повторно допитувати Порошенка

Суд у справі держзради Януковича відмовився повторно допитувати Порошенка

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва відмовив стороні захисту вдруге допитати у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича як свідка Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.

"Ми заявляємо клопотання про повторний допит свідка Петра Олексійовича Порошенка. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, свідок може бути допитаний повторно… Стороні захисту не було надано можливості у розумні часові рамки допитати цього свідка. Просимо суд допитати свідка Порошенка Петра Олексійовича повторно… У нас є багато питань і багато кому їх цікаво почути", - зазначили адвокати.

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Натомість прокурори заявили, що клопотання сторони захисту не обґрунтоване. "У сторони захисту були всі можливості вчора задати питання, але сторона захисту цим не скористалася. Просимо відмовити у задоволенні клопотання", - зазначили прокурори.

Суд, порадившись на місці ухвалив "у задоволенні клопотання сторони захисту у повторному допиті відмовити. Вчора стороні захисту була надана можливість допитати свідка, але захист цим чомусь не скористався".

Нагадаємо, напередодні захист В.Януковича заявив, що їм не дали провести повноцінний допит П.Порошенка.

Українські Національні Новини

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