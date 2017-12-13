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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 104016 просмотра

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10 марта, 15:15 • 119218 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Суд по делу госизмены Януковича отказал в отводе коллегии судей

Суд по делу госизмены Януковича отказал в отводе коллегии судей

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, отказал адвокату Виталию Сердюку в отводе коллегии судей. Такое решение суд огласил на сегодняшнем заседании, передает корреспондент УНН.

"Суд рассмотрел заявление адвоката Сердюка и постановил: в удовлетворении заявления отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - отметил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Как сообщал УНН 13 декабря суд продолжил рассмотрение дела о государственной измене В.Януковича.

Напомним, 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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