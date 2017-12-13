Суд по делу госизмены Януковича отказал в отводе коллегии судей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, отказал адвокату Виталию Сердюку в отводе коллегии судей. Такое решение суд огласил на сегодняшнем заседании, передает корреспондент УНН.
"Суд рассмотрел заявление адвоката Сердюка и постановил: в удовлетворении заявления отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - отметил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.
Как сообщал УНН 13 декабря суд продолжил рассмотрение дела о государственной измене В.Януковича.
Напомним, 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.