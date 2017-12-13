Суд у справі держзради Януковича відмовив у відводі колегії суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, відмовив адвокату Віталію Сердюку у відводі колегії суддів. Таку ухвалу суд оголосив на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент УНН.
“Суд розглянув заяву адвоката Сердюка й ухвалив: у задоволенні заяви відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, — зазначив головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко.
Як повідомляв УНН, 13 грудня суд продовжив розгляд справи про державну зраду В.Януковича.
Нагадаємо, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.