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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45477 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133586 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Суд по делу госизмены Януковича назначил стадию судебных дебатов

Суд по делу госизмены Януковича назначил стадию судебных дебатов

Киев  •  УНН

 • 10234 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Оболонский районный суд Киева завершил судебное следствие и назначил на 30 июля судебные дебаты между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"В 10:00 30 июля мы начнем судебные дебаты... Если вы (адвокаты - ред.) не явитесь 30 числа, суд будет вынужден назначить Януковичу Виктору Федоровичу бесплатного защитника. Но суд знает, что никто кроме вас так профессионально и качественно не сможет выразить свою позицию. Следовательно, суд перешел к судебным прениям. Дебаты состоятся 30 июля в 10:00", - сказал председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко.

Стоит отметить, что сегодня сторона защиты предлагала суду допросить в режиме видеоконференции с территории оккупированной АР Крым трех свидетелей, в том числе двух бывших охранников Януковича, но суд отказался это делать, поскольку на сегодня был запланирован допрос нескольких бывших высокопоставленных правительства Януковича, но защита не обеспечила их физическую явку в суд или режим видеоконференции.

Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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