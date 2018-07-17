Суд по делу госизмены Януковича назначил стадию судебных дебатов

"В 10:00 30 июля мы начнем судебные дебаты... Если вы (адвокаты - ред.) не явитесь 30 числа, суд будет вынужден назначить Януковичу Виктору Федоровичу бесплатного защитника. Но суд знает, что никто кроме вас так профессионально и качественно не сможет выразить свою позицию. Следовательно, суд перешел к судебным прениям. Дебаты состоятся 30 июля в 10:00", - сказал председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко.

Стоит отметить, что сегодня сторона защиты предлагала суду допросить в режиме видеоконференции с территории оккупированной АР Крым трех свидетелей, в том числе двух бывших охранников Януковича, но суд отказался это делать, поскольку на сегодня был запланирован допрос нескольких бывших высокопоставленных правительства Януковича, но защита не обеспечила их физическую явку в суд или режим видеоконференции.

Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.