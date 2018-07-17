Суд у справі держзради Януковича призначив стадію судових дебатів

“О 10 годині 30 липня ми розпочнемо судові дебати... Якщо ви (адвокати — ред.) не з’явитися 30 числа, суд буде змушений призначити Януковичу Віктору Федоровичу безплатного захисника. Але суд знає, що ніхто крім вас так професійно і якісно не зможе висловити свою позицію. Отже, суд перейшов до судових дебатів. Дебати відбудуться 30 липня о 10 годині”, — сказав головуючий судової колегії Владислав Дев’ятко.

Варто зазначити, що сьогодні сторона захисту пропонувала суду допитати в режимі відеоконференції з території окупованої АР Крим трьох свідків, зокрема двох колишніх охоронців Януковича, але суд відмовився це робити, оскільки на сьогодні було заплановано допит кількох колишніх високопосадовців з уряду Януковича, але захист не забезпечив їхню фізичну явку в суд чи режим відеоконференції.

Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.