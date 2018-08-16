Суд по делу госизмены Януковича объявил перерыв до сентября

"Учитывая объем доказательной базы, суд считает достаточным, необходимым, разумным срок в месяц для подготовки. Таким образом, объявляется перерыв на 10:00 13 сентября и 14 сентября. Резервные даты - 16, 17 сентября", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что сторона защиты с учетом введения в дело двух новых адвокатов просила три месяца на подготовку к дебатам.

Напомним, сегодня во время своего выступления в дебатах прокуроры просили суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева не удовлетворил заявление экс-президента Украины Виктора Януковича об отказе от бесплатного адвоката Юрия Рябовола.

Ранее Янукович написал заявление, в котором запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.