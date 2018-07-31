Янукович заборонив захищати себе безплатним адвокатам

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою. Відповідну заяву оприлюднив адвокат Віталій Сердюк, повідомляє УНН.

"Публікую заяву, якою Віктор Янукович прямо заборонив Центру з надання безоплатної допомоги та його адвокатам здійснювати його захист за призначенням судових і правоохоронних органів. Здійснення таких дій відносно нього буде розглядатись як злочин, передбачений ст.ст. 374 (Порушення права на захист - ред.), 400-1 (Представництво в суді без повноважень - ред.) Кримінального кодексу України", - повідомив захисник.

У заяві Янукович висловлює позицію, що на Оболонський районний суд Києва, що розглядає справу, чиниться політичний тиск, а також розглядається сценарій усунення від його захисту найнятих ним адвокатів.

Відповідну заяву Януковича було направлено до Регіонального центру надання вторинної безоплатної правової допомоги у місті Києві.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, у справі про держзраду повинні були розпочатися судові дебати. Однак, суд змушений був перенести їх на 31 липня через неявку сторони захисту.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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