Адвокати не прийшли на дебати у справі про держзраду Януковича

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс на 31 липня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді через неявку захисту. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

На сьогоднішнє судове засідання у справі Януковича, де мала розпочатися стадія судових дебатів, не з’явилися захисники екс-президента.

За словами судді Дев’ятка, захисники не прибули до суду, оскільки перебувають у Верховному Суді, де розглядається їхнє клопотання щодо підсудності даної справи.

"Це вже третя спроба захисників змінити підсудність даного кримінального провадження шляхом подання клопотань до Верховного Суду", - сказав він.

Дев’ятко наголосив, що захисники вирішили скористатися даною ситуацією та не прибути на судове засідання, фактично зірвавши судові дебати.

У зв’язку з цим суд переніс розгляд справи на 10 годину 31 липня.

Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків і повідомив, що суд переходить до наступної стадії – дебатів.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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