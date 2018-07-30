Адвокати не прийшли на дебати у справі про держзраду Януковича

На сьогоднішнє судове засідання у справі Януковича, де мала розпочатися стадія судових дебатів, не з’явилися захисники екс-президента.



За словами судді Дев’ятка, захисники не прибули до суду, оскільки перебувають у Верховному Суді, де розглядається їхнє клопотання щодо підсудності даної справи.



"Це вже третя спроба захисників змінити підсудність даного кримінального провадження шляхом подання клопотань до Верховного Суду", - сказав він.



Дев’ятко наголосив, що захисники вирішили скористатися даною ситуацією та не прибути на судове засідання, фактично зірвавши судові дебати.



У зв’язку з цим суд переніс розгляд справи на 10 годину 31 липня.



Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків і повідомив, що суд переходить до наступної стадії – дебатів.



Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.