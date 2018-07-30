Адвокаты не пришли на дебаты по делу о госизмене Януковича

На сегодняшнее судебное заседание по делу Януковича, где должна начаться стадия судебных дебатов, не явились защитники экс-президента.



По словам судьи Девятка, защитники не прибыли в суд, поскольку находятся в Верховном Суде, где рассматривается их ходатайство о подсудности данного дела.



"Это уже третья попытка защитников изменить подсудность данного уголовного производства путем подачи ходатайств в Верховный Суд", - сказал он.



Девятко отметил, что защитники решили воспользоваться данной ситуацией и не прибыть на судебное заседание, фактически сорвав судебные дебаты.



В связи с этим суд перенес рассмотрение дела на 10:00 31 июля.



Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетелей и сообщил, что суд переходит к следующей стадии - дебатов.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.