Суд відмовив захисту Януковича допитати понад 250 додаткових свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича просить Оболонський районний суд Києва допитати у судовому засіданні додаткових 252 свідка у справі про державну зраду. Відповідне клопотання на сьогоднішньому засіданні озвучив головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
“Загалом захист хоче додатково допитати 252 особи як свідків”, — сказав Дев’ятко.
Він зазначив, що також надійшло клопотання захисту про залучення до участі у процесі представників ОБСЄ, провести повторне дослідження відеодоказів, які були досліджені у судовому процесі.
“Порадившись на місці суд ухвалив: у задоволенні клопотань відмовити, відновити судові дебати”, — зазначив суддя.
Нагадаємо, суд відмовився досліджувати висновки іноземних експертів щодо листа Януковича Путіну.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.