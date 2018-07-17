Суд відмовив захисту Януковича допитати понад 250 додаткових свідків

“Загалом захист хоче додатково допитати 252 особи як свідків”, — сказав Дев’ятко.

Він зазначив, що також надійшло клопотання захисту про залучення до участі у процесі представників ОБСЄ, провести повторне дослідження відеодоказів, які були досліджені у судовому процесі.

“Порадившись на місці суд ухвалив: у задоволенні клопотань відмовити, відновити судові дебати”, — зазначив суддя.

Нагадаємо, суд відмовився досліджувати висновки іноземних експертів щодо листа Януковича Путіну.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.