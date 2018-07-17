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Суд відмовився досліджувати висновки іноземних експертів щодо листа Януковича Путіну

Суд відмовився досліджувати висновки іноземних експертів щодо листа Януковича Путіну

Київ • УНН

 • 7694 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича надала Оболонському районному суду Києва висновки іноземних експертів щодо змісту його листа до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська, передає кореспондент УНН.

"Експерти зі Сполучених штатів Америки, Великої Британії та Швейцарії сходяться в одному - що обвинувачення дійсно є бездарним і політично вмотивованим… Ці висновки повністю спростовують політичні гасла про нібито запрошення ввести війська", - сказав адвокат Віталій Сердюк, коментуючи зміст висновків.

Суд відмовив у дослідженні документів, оскільки суду не надано жодних документів на підтвердження повноважень і кваліфікації іноземних фахівців.

Нагадаємо, напередодні у суді в справі Януковича допитали екс-начальника його охорони.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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