Екс-начальник охорони Януковича: екс-президента могли вбити під час блокування кортежу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній начальник охорони екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар вважає, що перед підписанням угоди з тодішньою опозицією екс-президента могли вбити під час блокування його кортежу озброєними людьми 20 лютого. Про це він повідомив по відеоконференцзв’язку як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича в Оболонському районному суді Києва, передає УНН.
За словами Кобзаря, увечері 19 лютого 2014 року він отримав інформацію про те, що 20 числа вранці у президента буде зустріч з міністрами закордонних справ країн Німеччини, Франції, Польщі, а також лідерами опозиції.
"Близько 9:00 ми виїхали з резиденції. Я був поряд з президентом. Через деякий час поступив дзвінок: на Майдані почалася стрільба, і є жертви з обох сторін. Також велика кількість активістів Майдану висунулися до АП. Я доповів про це президенту. Він був дуже здивований… Заїзд, яким ми мали заїхати, блокували", - розповів свідок.
За його словами, він поінформував своїх колег, що кортеж буде заїжджати іншим заїздом.
"Коли президент повинен був зустрітися з міністрами закордонних справ, з лідерами опозиції для обговорення мирної угоди, починається стрільба на Майдані. Починається блокування в’їзду кортежу президента. Я це розцінюю так, що це було як мінімум зірвати переговори, а як максимум - вбити президента. Тому що якщо був заблокований кортеж, вони б відкрили по ньому вогонь. Зрозуміло, були б жертви. Це однозначно", - сказав він.
Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради Януковича допитав як свідка Ганну Герман.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.