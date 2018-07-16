Екс-начальник охорони Януковича: екс-президента могли вбити під час блокування кортежу

За словами Кобзаря, увечері 19 лютого 2014 року він отримав інформацію про те, що 20 числа вранці у президента буде зустріч з міністрами закордонних справ країн Німеччини, Франції, Польщі, а також лідерами опозиції.

"Близько 9:00 ми виїхали з резиденції. Я був поряд з президентом. Через деякий час поступив дзвінок: на Майдані почалася стрільба, і є жертви з обох сторін. Також велика кількість активістів Майдану висунулися до АП. Я доповів про це президенту. Він був дуже здивований… Заїзд, яким ми мали заїхати, блокували", - розповів свідок.

За його словами, він поінформував своїх колег, що кортеж буде заїжджати іншим заїздом.

"Коли президент повинен був зустрітися з міністрами закордонних справ, з лідерами опозиції для обговорення мирної угоди, починається стрільба на Майдані. Починається блокування в’їзду кортежу президента. Я це розцінюю так, що це було як мінімум зірвати переговори, а як максимум - вбити президента. Тому що якщо був заблокований кортеж, вони б відкрили по ньому вогонь. Зрозуміло, були б жертви. Це однозначно", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.