Герман розповіла про головну проблему Януковича

"Віктор Федорович добре розбирався в економіці. і він мав рацію – нам був потрібен час, щоб виторгувати кращі умови у домовленостях з Європою. Але не вмів він, не вміли донецькі, говорити з людьми, вчасно виходити до них і розмовляти, доводити свою думку", - сказала Герман.



Вона додала: "У нього було багато помилок, дуже багато помилок, але поганого для України він не хотів".

Також Герман зазначила, що закон про відсторонення Януковича був прийнятий, коли він перебував ще в Україні – у Харкові.



"Був дзвінок від Андрія Клюєва з Криму, щоб я організувала прес-конференцію, на який президент повідомить про те, що він написав листи на ім'я іноземних гарантів, які ставили підпис під договором з опозицією і хотів про це повідомити. Але я відмовилася їхати до Криму, тому що ситуація була важка", - сказала Герман.



Як повідомляв УНН, колишній народний депутат Ганна Герман стверджує, що особисто готувала екс-президенту Віктору Януковичу заяву про оголошення дострокових президентських виборів.