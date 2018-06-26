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Герман стверджує, що особисто готувала заяву Януковича про дострокові президентські вибори

Герман стверджує, що особисто готувала заяву Януковича про дострокові президентські вибори

Київ • УНН

 • 11122 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Колишній народний депутат Ганна Герман стверджує, що особисто готувала екс-президенту Віктору Януковичу заяву про оголошення дострокових президентських виборів. Про це вона заявила сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.

"На прохання Віктора Януковича я особисто готувала йому заяву, що він оголошує дострокові Президентські вибори, щоб уникнути напруги в країні… Він дописав у ній: "Я погоджуюся на дострокові президентській вибори, викресливши "я іду на дострокові президентські вибори", - сказала Герман.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд вирішив допитати як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича колишнього народного депутата Ганну Герман.

Нагадаємо, захист Януковича цього тижня погодить дати допиту колишніх топ-чиновників.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, посібництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

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