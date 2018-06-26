Герман стверджує, що особисто готувала заяву Януковича про дострокові президентські вибори

"На прохання Віктора Януковича я особисто готувала йому заяву, що він оголошує дострокові Президентські вибори, щоб уникнути напруги в країні… Він дописав у ній: "Я погоджуюся на дострокові президентській вибори, викресливши "я іду на дострокові президентські вибори", - сказала Герман.



Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд вирішив допитати як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича колишнього народного депутата Ганну Герман.



Нагадаємо, захист Януковича цього тижня погодить дати допиту колишніх топ-чиновників.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, посібництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.