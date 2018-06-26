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Суд вирішив допитати Герман у справі про держзраду Януковича

Суд вирішив допитати Герман у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Оболонський районний суд вирішив допитати як свідка у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича колишнього народного депутата Ганну Герман. Як передає кореспондент УНН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко, задовольнивши заявлене клопотання сторони захисту Януковича.

“Суд ухвалив допитати в якості свідка Герман Ганну Миколаївну. У судовому засіданні оголошується перерва на півгодини. Ми зустрічаємося об 11:00”, — сказав Дев’ятко.

Він зауважив що оголошене перерва необхідна для того, щоб свідок міг ознайомитися із своїми процесуальними правами, сторони учасниці процесу — підготуватися до допиту.

Варто зазначити, що сьогодні суд планував допитати колишніх високопосадовців з уряду Януковича, починаючи від Миколи Азарова, ала сторона захисту не забезпечила ані їхню фізичну явку в суду, ані відеоконференцзв’язок.

Нагадаємо, захист Януковича цього тижня погодить дати допиту колишніх топ-чиновників.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, посібництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

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