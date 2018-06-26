Суд решил допросить Герман по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Оболонский районный суд решил допросить в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича бывшего народного депутата Анну Герман. Как передает корреспондент УНН, соответствующее решение объявил сегодня председатель коллегии судей Владислав Девятко, удовлетворив заявленное ходатайство стороны защиты Януковича.
"Суд принял допросить в качестве свидетеля Герман Анну Николаевну. В судебном заседании объявляется перерыв на полчаса. Мы встречаемся в 11:00", - сказал Девятко.
Он отметил что объявленный перерыв необходим для того, чтобы свидетель мог ознакомиться со своими процессуальными правами, стороны участницы процесса - подготовиться к допросу.
Стоит отметить, что сегодня суд планировал допросить бывших высокопоставленных правительства Януковича, начиная от Николая Азарова, ала сторона защиты не обеспечила ни их физическую явку в суд, ни видеоконференцсвязь.
Напомним, защита Януковича на этой неделе согласует даты допроса бывших топ-чиновников.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.