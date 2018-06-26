Герман утверждает, что лично готовила заявление Януковича о досрочных президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Бывший народный депутат Анна Герман утверждает, что лично готовила экс-президенту Виктору Януковичу заявление об объявлении досрочных президентских выборов. Об этом она заявила сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
"По просьбе Виктора Януковича я лично готовила ему заявление, что он объявляет досрочные президентские выборы, чтобы избежать напряжения в стране ... Он дописал в ней:"Я согласен на досрочные президентские выборы, вычеркнув "я иду на досрочные президентские выборы", - сказала Герман.
Как сообщал УНН, районный суд решил допросить в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича бывшего народного депутата Анну Герман.
Напомним, защита Януковича на этой неделе согласует даты допроса бывших топ-чиновников.
28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.