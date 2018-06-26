Герман рассказала о главной проблеме Януковича

"Виктор Федорович хорошо разбирался в экономике. И он был прав - нам потребовалось время, чтобы выторговать лучшие условия в договоренностях с Европой. Но не умел он, не умели донецкие, говорить с людьми, вовремя выходить к ним и разговаривать, доказывать свое мнение", - сказала Герман.



Она добавила: "У него было много ошибок, очень много ошибок, но плохого для Украины он не хотел".

Также Герман отметила, что закон об отстранении Януковича был принят, когда он находился еще в Украине - в Харькове.



"Был звонок от Андрея Клюева из Крыма, чтобы я организовала пресс-конференцию, на который президент сообщит о том, что он написал письма на имя иностранных гарантов, которые ставили подпись под договором с оппозицией и хотел об этом сообщить. Но я отказалась ехать в Крым, потому что ситуация была тяжелая", - сказала Герман.



Как сообщал УНН, бывший народный депутат Анна Герман утверждает, что лично готовила экс-президенту Виктору Януковичу заявление об объявлении досрочных президентских выборов.