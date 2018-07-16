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Экс-начальник охраны Януковича: экс-президента могли убить во время блокировки кортежа

Экс-начальник охраны Януковича: экс-президента могли убить во время блокировки кортежа

Киев  •  УНН

 • 9052 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывший начальник охраны экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь считает, что перед подписанием соглашения с тогдашней оппозицией экс-президента могли убить во время блокирования его кортежа вооруженными людьми 20 февраля. Об этом он сообщил по видеоконференцсвязи в качестве свидетеля стороны защиты в рамках уголовного производства по делу о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева, передает УНН.

По словам Кобзаря, вечером 19 февраля 2014 года он получил информацию о том, что 20 числа утром у президента будет встреча с министрами иностранных дел стран Германии, Франции, Польши, а также лидерами оппозиции.

"Около 9:00 мы выехали из резиденции. Я был рядом с президентом. Через некоторое время поступил звонок: на Майдане началась стрельба, и есть жертвы с обеих сторон. Также большое количество активистов Майдана выдвинулись к АП. Я доложил об этом президенту. Он был очень удивлен... Заезд, которым мы должны были заехать, блокировали", - рассказал свидетель.

По его словам, он проинформировал своих коллег, что кортеж будет заезжать другим заездом.

"Когда президент должен был встретиться с министрами иностранных дел, с лидерами оппозиции для обсуждения мирного соглашения, начинается стрельба на Майдане. Начинается блокировка въезда кортежа президента. Я это расцениваю так, что это было как минимум сорвать переговоры, а как максимум - убить президента. Потому что если был заблокирован кортеж, они бы открыли по нему огонь. Разумеется, были бы жертвы. Это однозначно", - сказал он.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.

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