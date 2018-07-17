Суд отказался исследовать выводы иностранных экспертов относительно письма Януковича Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича предоставила Оболонскому районному суду Киева выводы иностранных экспертов относительно содержания его письма к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска, передает корреспондент УНН.
"Эксперты из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Швейцарии сходятся в одном - что обвинение действительно является бездарным и политически мотивированным... Эти выводы полностью опровергают политические лозунги о якобы приглашении ввести войска", - сказал адвокат Виталий Сердюк, комментируя содержание выводов.
Суд отказал в исследовании документов, поскольку суду не предоставлено никаких документов в подтверждение полномочий и квалификации иностранных специалистов.
Напомним, накануне в суде по делу Януковича допросили экс-начальника его охраны.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.