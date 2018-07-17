Суд отказал защите Януковича допросить более 250 дополнительных свидетелей

"Всего защита хочет дополнительно допросить 252 человека в качестве свидетелей", - сказал Девятко.

Он отметил, что также поступило ходатайство защиты о привлечении к участию в процессе представителей ОБСЕ, провести повторное исследование видеодоказательств, которые были исследованы в судебном процессе.

"Посоветовавшись на месте, суд постановил: в удовлетворении ходатайств отказать, восстановить судебные дебаты", - отметил судья.

Напомним, суд отказался исследовать выводы иностранных экспертов относительно письма Януковича Путину.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.