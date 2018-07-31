Янукович запретил защищать себя бесплатным адвокатам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством. Соответствующее заявление обнародовал адвокат Виталий Сердюк, сообщает УНН.
"Публикую заявление, в котором Виктор Янукович прямо запретил Центру по оказанию безвозмездной помощи и его адвокатам осуществлять его защиту по назначению судебных и правоохранительных органов. Осуществление таких действий в отношении него будет рассматриваться как преступление, предусмотренное ст.ст. 374 (Нарушение права на защиту - ред .), 400-1 (Представительство в суде без полномочий - ред.) Уголовного кодекса Украины", - сообщил защитник.
В заявлении Янукович выражает позицию, что на Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело, оказывается политическое давление, а также рассматривается сценарий отстранения от его защиты нанятых ним адвокатов.
Соответствующее заявление Януковича было направлено в Региональный центр предоставления вторичной юридической помощи в городе Киеве.
Напомним, вчера, 30 июля, в деле о госизмене должны были начаться судебные дебаты. Однако, суд вынужден был перенести их на 31 июля из-за неявки стороны защиты.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.