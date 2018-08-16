Прокуратура просить суд призначити Януковичу 15 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сторона обвинувачення просить суд призначити екс-президенту України Віктору Януковичу, який обвинувачується у державній зраді, 15 років позбавлення волі. Про це сьогодні в ході судових дебатів заявив прокурор Максим Крим, передає кореспондент УНН.
“На підставі викладеного просимо призначити покарання обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу у вигляді 15 років позбавлення волі”, — сказав прокурор.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва не задовольнив заяву екс-президента України Віктора Януковича щодо відмови від безплатного адвоката Юрія Рябовола.
Раніше Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.